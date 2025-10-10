Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
09:38 10.10.2025 (обновлено: 18:15 10.10.2025)
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе - РИА Новости, 10.10.2025
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец сбросил с четвертого этажа, остается крайне тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии. РИА Новости, 10.10.2025
2025
происшествия, уфа, видео
Происшествия, Уфа
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
ПЕРМЬ, 10 окт — РИА Новости. Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец сбросил с четвертого этажа, остается крайне тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Минздрав назвал состояние выброшенной из окна в Уфе девочки крайне тяжелым

© Прокуратура Республики БашкортостанМесто происшествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа ребенка. Кадр видео
Место происшествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Прокуратура Республики Башкортостан
Место происшествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа ребенка. Кадр видео
ПЕРМЬ, 10 окт — РИА Новости. Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец сбросил с четвертого этажа, остается крайне тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
"Ее состояние остается крайне тяжелым", — сказал собеседник агентства.
Позже глава ведомства Айрат Рахматуллин уточнил, что состояние ребенка, который накануне перенес операцию, удалось стабилизировать. Врачи провели уже три три телемедицинские консультации с федеральными центрами, и планируется еще как минимум две — с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля.
Инцидент в доме на улице Ульяновых в Уфе произошел накануне утром. Мужчина разгромил квартиру, выбрасывал с балкона вещи, а в какой-то момент сбросил и собственную дочь. Сообщалось, что 15 лет назад он лечился у психиатра.
Мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Но допросить задержанного не смогли из-за того, что он не шел на контакт. В суде при избрании меры пресечения он вел себя неадекватно: корчил рожи, показывал средний палец и делал нервные телодвижения. Наркотики и алкоголь у него в крови не выявили.
 
Происшествия
 
 
