Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе - РИА Новости, 10.10.2025
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец сбросил с четвертого этажа, остается крайне тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
уфа
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
ПЕРМЬ, 10 окт — РИА Новости. Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец сбросил с четвертого этажа, остается крайне тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Минздрав назвал состояние выброшенной из окна в Уфе девочки крайне тяжелым
ПЕРМЬ, 10 окт — РИА Новости. Состояние трехлетней девочки из Уфы, которую отец сбросил с четвертого этажа, остается крайне тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
"Ее состояние остается крайне тяжелым", — сказал собеседник агентства.
Позже глава ведомства Айрат Рахматуллин уточнил, что состояние ребенка, который накануне перенес операцию, удалось стабилизировать. Врачи провели уже три три телемедицинские консультации с федеральными центрами, и планируется еще как минимум две — с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля
.
Инцидент в доме на улице Ульяновых в Уфе
произошел накануне утром. Мужчина разгромил квартиру, выбрасывал с балкона вещи, а в какой-то момент сбросил и собственную дочь. Сообщалось, что 15 лет назад он лечился у психиатра.
Мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Но допросить задержанного не смогли из-за того, что он не шел на контакт. В суде при избрании меры пресечения он вел себя неадекватно: корчил рожи, показывал средний палец и делал нервные телодвижения. Наркотики и алкоголь у него в крови не выявили.