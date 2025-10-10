Власти рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Но допросить задержанного не смогли из-за того, что он не шел на контакт. В суде при избрании меры пресечения он вел себя неадекватно: корчил рожи, показывал средний палец и делал нервные телодвижения. Наркотики и алкоголь у него в крови не выявили.