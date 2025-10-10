Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 140 народных избранников из пяти округов Вологодской области и череповецкой Гордумы приняли участие в очередном этапе обучающего проекта "Школа депутатов", который прошел в мэрии Череповца, сообщает пресс-служба областного Законодательного Собрания.

Председатель областного парламента Роман Заварин рассказал участникам о приоритетных направлениях деятельности депутатов: законотворчестве, работе с гражданами, реализации социально значимых проектов и контроле за реализацией Народной программы.

"Показал участникам проекта наш рейтинг эффективности деятельности депутатов Вологодчины. Большинство округов, которые сегодня присутствуют на обучении, находятся в красной или желтой зоне. Подчеркнул, что после семинаров "Школы депутатов" мы хотим, чтобы все депутаты были уже в зеленой. Ведь главная цель программы - повысить эффективность народных избранников во всех муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова Заварина.

В ходе обучения преподаватели вузов, политтехнологи и специалисты коммуникационной сферы рассказали депутатам о налаживании связей с избирателями, грамотном ведении страниц в соцсетях, возможности использования искусственного интеллекта в работе.