Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце - РИА Новости, 10.10.2025
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце
Более 140 народных избранников из пяти округов Вологодской области и череповецкой Гордумы приняли участие в очередном этапе обучающего проекта "Школа... РИА Новости, 10.10.2025
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце
Этап обучающего проекта "Школа депутатов" прошел в Череповце
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 140 народных избранников из пяти округов Вологодской области и череповецкой Гордумы приняли участие в очередном этапе обучающего проекта "Школа депутатов", который прошел в мэрии Череповца, сообщает пресс-служба областного Законодательного Собрания.
Председатель областного парламента Роман Заварин рассказал участникам о приоритетных направлениях деятельности депутатов: законотворчестве, работе с гражданами, реализации социально значимых проектов и контроле за реализацией Народной программы.
"Показал участникам проекта наш рейтинг эффективности деятельности депутатов Вологодчины. Большинство округов, которые сегодня присутствуют на обучении, находятся в красной или желтой зоне. Подчеркнул, что после семинаров "Школы депутатов" мы хотим, чтобы все депутаты были уже в зеленой. Ведь главная цель программы - повысить эффективность народных избранников во всех муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова Заварина.
В ходе обучения преподаватели вузов, политтехнологи и специалисты коммуникационной сферы рассказали депутатам о налаживании связей с избирателями, грамотном ведении страниц в соцсетях, возможности использования искусственного интеллекта в работе.
До конца года в рамках "Школы депутатов" в округах продолжатся оффлайн-семинары. После этого организаторы загрузят онлайн-уроки для всех участников проекта.