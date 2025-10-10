Рейтинг@Mail.ru
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:59 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/deputaty-2047586535.html
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце - РИА Новости, 10.10.2025
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце
Более 140 народных избранников из пяти округов Вологодской области и череповецкой Гордумы приняли участие в очередном этапе обучающего проекта "Школа... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:59:00+03:00
2025-10-10T17:59:00+03:00
вологодская область
череповец
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472263_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_50422be0f35938140764564a17ca67a8.jpg
https://ria.ru/20251002/zavarin-2045921733.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472263_107:0:1396:967_1920x0_80_0_0_b372a57d894c3cb16b2a587a862cd162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
череповец, вологодская область
Вологодская область, Череповец, Вологодская область
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце

Этап обучающего проекта "Школа депутатов" прошел в Череповце

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиРоман Заварин
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 140 народных избранников из пяти округов Вологодской области и череповецкой Гордумы приняли участие в очередном этапе обучающего проекта "Школа депутатов", который прошел в мэрии Череповца, сообщает пресс-служба областного Законодательного Собрания.
Председатель областного парламента Роман Заварин рассказал участникам о приоритетных направлениях деятельности депутатов: законотворчестве, работе с гражданами, реализации социально значимых проектов и контроле за реализацией Народной программы.
"Показал участникам проекта наш рейтинг эффективности деятельности депутатов Вологодчины. Большинство округов, которые сегодня присутствуют на обучении, находятся в красной или желтой зоне. Подчеркнул, что после семинаров "Школы депутатов" мы хотим, чтобы все депутаты были уже в зеленой. Ведь главная цель программы - повысить эффективность народных избранников во всех муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова Заварина.
В ходе обучения преподаватели вузов, политтехнологи и специалисты коммуникационной сферы рассказали депутатам о налаживании связей с избирателями, грамотном ведении страниц в соцсетях, возможности использования искусственного интеллекта в работе.
До конца года в рамках "Школы депутатов" в округах продолжатся оффлайн-семинары. После этого организаторы загрузят онлайн-уроки для всех участников проекта.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Заварин представил вологодские инициативы на заседании в Мурманской области
2 октября, 17:05
 
Вологодская областьЧереповецВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала