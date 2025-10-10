МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Постковидные депрессия и тревога могут маскироваться под соматические симптомы, вероятность развития психических расстройств после заболевания COVID-19 сохраняется в течение года, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

"Одышка, повышение артериального давления, боли в области сердца и желудка, утомляемость, снижение концентрации - с такими жалобами пациенты, переболевшие COVID-19, месяцами ходят по врачам. И нередко лишь спустя полгода выясняется, что причина - не в физической болезни, а в постковидных депрессии и тревоге, которые "маскируются" под соматические симптомы. Исследование Сеченовского университета показало, что это - довольно типичный сценарий, а вероятность развития психических расстройств после инфекции сохраняется в течение целого года", - сообщили в вузе.

Там добавили, что с самого начала пандемии многие исследователи фиксировали увеличение распространенности депрессии и тревожных расстройств. Ученые называли очень разные цифры случаев депрессии и тревоги среди переболевших COVID-19 - в диапазоне от 12% до 46%.

"Конкретные характеристики течения постковидных депрессивных и тревожных расстройств, сроки и факторы риска их развития изучены недостаточно, поэтому мы в Сеченовском университете провели собственное исследование", - заявила ассистент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук Дарья Головкина.

Депрессия, диагностированная у пациентов после COVID-19, была выраженной - 50% умеренной и 31% тяжелой степени, в таком состоянии у человека может не быть сил даже умыться или прибраться в комнате, пояснила врач.

Она добавила, что у 26% участников исследования выявили тревожное расстройство - у них были либо панические атаки, либо постоянное беспокойство, которое мешало им жить полной жизнью. При этом у большинства людей симптомы депрессии и тревоги сочетались.

"Это миф, что у человека может быть либо одно, либо другое. Очень часто у пациента с депрессией, помимо подавленности, плохого настроения, упадка сил, присутствует фоновая тревога", - рассказала Головкина, чьи слова приводит пресс-служба.

По ее словам, у трети пациентов, перенесших COVID-19, а потом депрессию или тревожное расстройство, нашли когнитивные нарушения. Однако они были легкими, максимум умеренными. Речь идет о снижении концентрации внимания, памяти, "тумане" в голове.

"Это характерно не только для постковидных нарушений, но и для депрессии и тревоги в целом. У человека нет сил ни на что, у него замедляется мышление, снижается концентрация. При тревоге, постоянном ощущении опасности внимание тоже может быть неустойчивым, переключаться из-за любого раздражителя", - рассказала психиатр.

Специалист пояснила, что депрессия и тревога часто скрываются за утомляемостью и соматическими симптомами. Большинство (61%) пациентов жаловались на одышку, давление в груди, головную боль, тахикардию, повышенную потливость, боль в мышцах и суставах, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и утомляемость.

У большинства пациентов постковидные расстройства развивались в течение двух месяцев после того, как вирус отступал. Однако были случаи, когда перенесенная инфекция проявляла себя и через десять месяцев. Исследователи сделали вывод, что высокий риск депрессии и тревожного расстройства сохраняется примерно в течение года.

"Кроме того, его повышает целый ряд причин. Самую большую роль играет наследственность. В историях болезни 57% пациентов значатся психические расстройства у родственников. Другой фактор риска - перенесенные черепно-мозговые травмы и наркозы - 44%", - сообщила Головкина.

Врач добавила, что шансы развития постковидных недугов возрастают и в других случаях, например если в раннем детстве у пациента наблюдались тики, фобии или энурез. Также риск увеличивается, если он злоупотребляет алкоголем, а еще, если течение COVID-19 затянулось и сопровождалось отсутствием обоняния и вкуса.

"Связь депрессии и тревожности с тяжестью течения коронавируса и применением различных лекарств для его лечения ученые не нашли", - подчеркнула психиатр.

Врачи Сеченовского университета разработали и опубликовали план терапии постковидных расстройств. Он включает препараты разного действия. Лекарства и их дозы подбирают в зависимости от симптомов и индивидуальных особенностей пациента.

"Исследование показало эффективность предложенных схем лечения: за восемь недель терапии симптомы были полностью купированы у 79% пациентов с депрессией и у 77% - с тревожными расстройствами. К фармакотерапии психиатр добавляет психотерапию и при неэффективности этих методик - транскраниальную стимуляцию определенных отделов мозга", - добавила Головкина.

Постковидные расстройства в большинстве случаев не связаны с внешними обстоятельствами, сделали вывод ученые. Только у 13% пациентов была выявлена связь между развитием депрессии и такими психотравмирующими событиями, как смерть родственников, увольнение или развод.

"В начале пандемии рост случаев депрессии и других психических расстройств объясняли стрессовым воздействием самой пандемии и коронавирусного заболевания. Но чем дальше развивались события, тем яснее становилось, что это справедливо лишь отчасти - гораздо большую роль играет сама перенесенная инфекция", - отметила специалист.

По данным различных исследований, есть несколько механизмов влияния COVID-19 на психическое здоровье, и они могут действовать в комплексе, добавила врач.

"Это, например, так называемый цитокиновый шторм - у переболевших коронавирусом резко повышается уровень различных воспалительных цитокинов, а уже доказано, что системное воспаление влияет на развитие депрессии. Кроме того, сам вирус может влиять на клетки головного мозга, проникая через гематоэнцефалический барьер", - уточнила Головкина.

По ее словам, также могут возникнуть сосудистые нарушения, сбои в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, вызывая биохимические состояния, которые способствуют развитию депрессивных синдромов.

"И, наконец, дисбаланс ключевых нейромедиаторов - серотонина, норадреналина, дофамина - тоже вносит свой вклад в развитие психических нарушений, включая тревожные и депрессивные расстройства", - отметила специалист.