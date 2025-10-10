В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве

ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих человек при взрыве боеприпаса в Ленинском районе, который был найден во время незаконных поисковых работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.