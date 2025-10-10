Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве
21:06 10.10.2025
В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве
В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве - РИА Новости, 10.10.2025
В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих человек при взрыве боеприпаса в Ленинском районе, который был найден во время незаконных поисковых... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия
ленинский район
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
ленинский район
россия
волгоградская область
происшествия, ленинский район, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве

СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве боеприпаса под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих человек при взрыве боеприпаса в Ленинском районе, который был найден во время незаконных поисковых работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.
Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в частном доме села Степное Ленинского района при взрыве боеприпаса погибли два человека и ещё один пострадал.
По данным СК, ЧП произошло в гараже, где хозяин дома разбирал боеприпас, найденный в ходе незаконных поисковых работ. Отмечается, что, со слов очевидцев, погибшие мужчины при взрыве боеприпаса собирались сдать его в металлолом.
"По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщили РИА Новости в СК.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки
ПроисшествияЛенинский районРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
