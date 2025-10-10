В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве

ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих человек при взрыве боеприпаса в Ленинском районе, который был найден во время незаконных поисковых работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по региону.
Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в частном доме села Степное Ленинского района при взрыве боеприпаса погибли два человека и ещё один пострадал.
По данным СК, ЧП произошло в гараже, где хозяин дома разбирал боеприпас, найденный в ходе незаконных поисковых работ. Отмечается, что, со слов очевидцев, погибшие мужчины при взрыве боеприпаса собирались сдать его в металлолом.
"По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщили РИА Новости в СК.
В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки
14 января, 14:40