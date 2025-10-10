Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/delo-2047555486.html
В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей
В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей - РИА Новости, 10.10.2025
В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей
Уголовное дело о халатности возбудили в отношении органов профилактики после того, как в соцсетях появились видео, как мать в Самарской области избивает... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:17:00+03:00
2025-10-10T16:17:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
самарская область
чапаевск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018226243.html
россия
самарская область
чапаевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, самарская область, чапаевск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Самарская область, Чапаевск, Происшествия
В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей

В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей. Подробности

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении органов профилактики после того, как в соцсетях появились видео, как мать в Самарской области избивает малолетних детей, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что в соцсетях появилось видео, как 20-летняя жительница города Чапаевска бьет детей ремнем. В СУСК России по региону уточняли, что у женщины трое малышей, их доставили в больницу. По факту инцидента следователи СК уже возбудили уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними).
"По итогам проверки выявлены обстоятельства, указывающие на ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами из числа сотрудников центра социального обслуживания населения. По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), ход расследования которого взят надзорным ведомством на контроль", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей
21 мая, 12:22
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияСамарская областьЧапаевскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала