В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей

САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении органов профилактики после того, как в соцсетях появились видео, как мать в Самарской области избивает малолетних детей, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что в соцсетях появилось видео, как 20-летняя жительница города Чапаевска бьет детей ремнем. В СУСК России по региону уточняли, что у женщины трое малышей, их доставили в больницу. По факту инцидента следователи СК уже возбудили уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними).
"По итогам проверки выявлены обстоятельства, указывающие на ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами из числа сотрудников центра социального обслуживания населения. По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), ход расследования которого взят надзорным ведомством на контроль", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.