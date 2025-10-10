В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей

"По итогам проверки выявлены обстоятельства, указывающие на ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами из числа сотрудников центра социального обслуживания населения. По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), ход расследования которого взят надзорным ведомством на контроль", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.