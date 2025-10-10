Рейтинг@Mail.ru
20:42 10.10.2025
Дания закупит 16 новых истребителей F-35
Дания закупит 16 новых истребителей F-35
в мире
россия
москва
дания
нато
f-35
в мире, россия, москва, дания, нато, f-35
В мире, Россия, Москва, Дания, НАТО, F-35
Дания закупит 16 новых истребителей F-35

Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee DuboisИстребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II
Истребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee Dubois
Истребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд заявил, что Копенгаген закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более 4,5 миллиарда долларов, сообщает телерадиокомпания DR.
"Дания купит 16 новых истребителей F-35... Они обойдутся в 29 миллиардов датских крон (более 4,5 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США
16 мая, 14:25
 
В миреРоссияМоскваДанияНАТОF-35
 
 
