Дания закупит 16 новых истребителей F-35

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд заявил, что Копенгаген закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более 4,5 миллиарда долларов, сообщает телерадиокомпания DR.
"Дания купит 16 новых истребителей F-35... Они обойдутся в 29 миллиардов датских крон (более 4,5 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
