Под Черниговом нанесли удар по танковому полигону ВСУ

ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Удар нанесен по танковому полигону 1-й танковой бригады ВСУ под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 20:15 – удар на юго-запад от Чернигова. Агентура сопротивления пишет про взрыв в направлении поселка городского типа Гончаровский, где находится танковый полигон 1-й танковой бригады", - сказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.