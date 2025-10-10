https://ria.ru/20251010/cherkassy-2047436057.html
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС - РИА Новости, 10.10.2025
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС
Движение перекрыто по плотине к гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области после взрывов, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:16:00+03:00
2025-10-10T08:16:00+03:00
2025-10-10T08:16:00+03:00
черкасская область
украина
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
https://ria.ru/20251010/blekaut-2047435592.html
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, украина, в мире
Черкасская область, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС после взрывов