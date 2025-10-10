Рейтинг@Mail.ru
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 10.10.2025
В Черкасской области перекрыли движение по плотине к ГЭС
Движение перекрыто по плотине к гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области после взрывов, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец.
черкасская область
украина
в мире
специальная военная операция на украине
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
черкасская область, украина, в мире
Черкасская область, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Движение перекрыто по плотине к гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области после взрывов, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец.
"Черкасская область... Сейчас перекрыто движение по плотине к ГЭС. Необходимые службы работают", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в разных городах страны.
Пожар на теплоэлектростанции в Киеве. 10 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаВ мире
 
 
