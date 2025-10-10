В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ

Представитель генштаба также сообщила, что обезвреживание летательных аппаратов может происходить либо в форме нелетального электромагнитного воздействия, так называемого "глушения", либо летального – нейтрализации кинетической силой. Выбор формы применения сил также связан с возможными рисками сопутствующего ущерба.

"В нашей республике действует комплексная система защиты воздушного пространства, обеспечиваемая чешской армией, которая может адекватно реагировать на ситуацию в зависимости от угрозы. Кроме того, вмешиваться в действия беспилотников имеют право полиция и военная полиция, их действия также соответствовали бы типу и характеру угрозы", – сказала Мала.