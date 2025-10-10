Рейтинг@Mail.ru
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/chekhiya-2047620435.html
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ
Чешская армия зарегистрировала полеты беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения над здешними военными объектами, сообщило в пятницу издание... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:30:00+03:00
2025-10-10T20:30:00+03:00
в мире
нато
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20251009/samolet-2047266750.html
https://ria.ru/20251009/drony-2047312633.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, чехия
В мире, НАТО, Чехия
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ

В Чехии зафиксировали полеты БПЛА над военными объектами. Что известно

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 10 окт – РИА Новости. Чешская армия зарегистрировала полеты беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения над здешними военными объектами, сообщило в пятницу издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря генерального штаба армии Зденку Собарня-Кошванцову.
"Армия регистрирует иностранные беспилотники над чешской инфраструктурой, особенно над военными объектами. Армия готова обнаруживать и идентифицировать беспилотники, а также обезвреживать их", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, чешская армия постоянно обменивается информацией о данных угрозах с партнёрами по НАТО, однако более подробную информацию отказалась предоставить в связи с ее секретным характером.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
9 октября, 13:38
Представитель генштаба также сообщила, что обезвреживание летательных аппаратов может происходить либо в форме нелетального электромагнитного воздействия, так называемого "глушения", либо летального – нейтрализации кинетической силой. Выбор формы применения сил также связан с возможными рисками сопутствующего ущерба.
Возможные действия МВД в отношении беспилотников прокомментировала также пресс-секретарь этого ведомства Гана Мала.
"В нашей республике действует комплексная система защиты воздушного пространства, обеспечиваемая чешской армией, которая может адекватно реагировать на ситуацию в зависимости от угрозы. Кроме того, вмешиваться в действия беспилотников имеют право полиция и военная полиция, их действия также соответствовали бы типу и характеру угрозы", – сказала Мала.
Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Премьер Латвии прокомментировала идею создания стены дронов в ЕС
9 октября, 16:12
 
В миреНАТОЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала