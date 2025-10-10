https://ria.ru/20251010/chekhiya-2047620435.html
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ
Чешская армия зарегистрировала полеты беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения над здешними военными объектами, сообщило в пятницу издание... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:30:00+03:00
2025-10-10T20:30:00+03:00
2025-10-10T20:30:00+03:00
в мире
нато
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20251009/samolet-2047266750.html
https://ria.ru/20251009/drony-2047312633.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, чехия
В Чехии зафиксировали полеты дронов над военными объектами, сообщили СМИ
В Чехии зафиксировали полеты БПЛА над военными объектами. Что известно
ПРАГА, 10 окт – РИА Новости.
Чешская армия зарегистрировала полеты беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения над здешними военными объектами, сообщило в пятницу издание Novinky
со ссылкой на пресс-секретаря генерального штаба армии Зденку Собарня-Кошванцову.
"Армия регистрирует иностранные беспилотники над чешской инфраструктурой, особенно над военными объектами. Армия готова обнаруживать и идентифицировать беспилотники, а также обезвреживать их", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, чешская армия постоянно обменивается информацией о данных угрозах с партнёрами по НАТО
, однако более подробную информацию отказалась предоставить в связи с ее секретным характером.
Представитель генштаба также сообщила, что обезвреживание летательных аппаратов может происходить либо в форме нелетального электромагнитного воздействия, так называемого "глушения", либо летального – нейтрализации кинетической силой. Выбор формы применения сил также связан с возможными рисками сопутствующего ущерба.
Возможные действия МВД в отношении беспилотников прокомментировала также пресс-секретарь этого ведомства Гана Мала.
"В нашей республике действует комплексная система защиты воздушного пространства, обеспечиваемая чешской армией, которая может адекватно реагировать на ситуацию в зависимости от угрозы. Кроме того, вмешиваться в действия беспилотников имеют право полиция и военная полиция, их действия также соответствовали бы типу и характеру угрозы", – сказала Мала.