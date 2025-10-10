Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Ямала на ближайшие три года останется социально ориентированным
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:52 10.10.2025
Бюджет Ямала на ближайшие три года останется социально ориентированным
Бюджет Ямала на ближайшие три года останется социально ориентированным
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямал
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Бюджет Ямала на ближайшие три года останется социально ориентированным

Правительство Ямала приступило к обсуждению бюджета округа на 2026–2028 годы

САЛЕХАРД, 10 окт – РИА Новости. Правительство Ямала приступило к обсуждению бюджета округа на 2026–2028 годы, проект бюджета, который традиционно останется социально ориентированным, будет сформирован до 1 ноября, сообщает правительство региона.
По данным пресс-службы правительства, на Ямале началась работа комиссии по бюджетным проектировкам исполнительных органов госвласти на 2026–2028 годы. Первые предложения по расходованию бюджетных средств представили департаменты транспорта и дорожного хозяйства, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физкультуры и спорта. До 1 ноября будет сформирован проект бюджета округа, который вынесут на рассмотрение депутатов заксобрания Ямала.
"Бюджет округа традиционно будет социально ориентированным. Мы выполним ранее взятые на себя обязательства. Основные приоритеты работы остаются неизменными – это жилье, дороги, здравоохранение, безопасность и создание лучшей территории детства", - цитирует слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Сохранятся меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми, участников СВО и их близких, уточняют власти региона. Продолжатся программа расселения аварийного жилья, ремонт и содержание региональной дорожной сети, строительство объектов образования, медицины, спорта, модернизация учреждений культуры.
В следующем году запланировано открытие новых медицинских учреждений в Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале, а также в Тазовском и Шурышкарском районах. Продолжится обучение участковых терапевтов и педиатров, к которым в 2026 году присоединятся акушеры-гинекологи. В рамках образовательной политики планируется введение в эксплуатацию здание общежития Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Также запланированы ремонты детских садов, школ и колледжей, стажировки для педагогов и студентов.
Молодежная политика направит средства на развитие программы "Школа Ямолод", что позволит охватить больше школьников программами дополнительного образования. В 2026 году в сфере спорта будут финансироваться новые объекты, такие как "Факел-арена" в Новом Уренгое и крупнейший спорткомплекс региона "Ямал-арена". Ожидается проведение крупных федеральных соревнований на территории округа.
Правительство региона уточняет, что формирование бюджета осуществляется с учетом текущей экономической ситуации. На фоне планового охлаждения экономики, продолжающегося санкционного давления, в том числе на топливно-энергетический комплекс, доходы Ямала сохраняют стабильность. Основной задачей бюджетной политики округа на среднесрочный период станет обеспечение сбалансированности бюджета при исполнении всех социальных обязательств и сохранении бюджета развития.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил развитие Харпа и Лабытнанги
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
