Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Парламент ФРГ (бундестаг) лишил неприкосновенности двух депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера и Матиаса Моосдорфа, сообщается на сайте бундестага.

Бундестаг без обсуждения… принял две рекомендательные резолюции комитета по контролю за выборами, вопросам депутатской неприкосновенности и регламенту… по вопросам (лишения) депутатской неприкосновенности (депутатов Бранднера и Моосдорфа - ред.)", - говорится в сообщении.

Решение принято на основе ранее поступивших в бундестаг ходатайств профильных ведомств о даче согласия на проведение исполнительного производства в отношении депутата Бранднера и уголовного производства в отношении депутата Моосдорфа, пояснили в бундестаге.

Решение о лишении депутатской неприкосновенности Бранднера и Моосдорфа было принято голосами блока ХДС/ХСС , СДПГ, "Зеленых" и партии "Левых". Депутаты партии "Альтернатива для Германии" воздержались при голосовании, следует из трансляции заседания парламента.

Как пишет немецкий новостной портал Tagesschau со ссылкой на представителя фракции АдГ, дело Бранднера касается предполагаемого оскорбления журналистки издания Spiegel, которую он якобы назвал "фашисткой". В свою очередь, Моосдорфу инкриминируется демонстрация два с половиной года назад нацистского приветствия в одном из соседних помещений здания парламента.