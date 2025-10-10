Рейтинг@Mail.ru
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ - РИА Новости, 10.10.2025
17:37 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/bundestag--2047582843.html
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ
Парламент ФРГ (бундестаг) лишил неприкосновенности двух депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера и Матиаса Моосдорфа, сообщается... РИА Новости, 10.10.2025
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ

Парламент ФРГ лишил неприкосновенности двух депутатов от АдГ. Подробности

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Парламент ФРГ (бундестаг) лишил неприкосновенности двух депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера и Матиаса Моосдорфа, сообщается на сайте бундестага.
"Бундестаг без обсуждения… принял две рекомендательные резолюции комитета по контролю за выборами, вопросам депутатской неприкосновенности и регламенту… по вопросам (лишения) депутатской неприкосновенности (депутатов Бранднера и Моосдорфа - ред.)", - говорится в сообщении.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию
8 октября, 18:58
Решение принято на основе ранее поступивших в бундестаг ходатайств профильных ведомств о даче согласия на проведение исполнительного производства в отношении депутата Бранднера и уголовного производства в отношении депутата Моосдорфа, пояснили в бундестаге.
Решение о лишении депутатской неприкосновенности Бранднера и Моосдорфа было принято голосами блока ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленых" и партии "Левых". Депутаты партии "Альтернатива для Германии" воздержались при голосовании, следует из трансляции заседания парламента.
Как пишет немецкий новостной портал Tagesschau со ссылкой на представителя фракции АдГ, дело Бранднера касается предполагаемого оскорбления журналистки издания Spiegel, которую он якобы назвал "фашисткой". В свою очередь, Моосдорфу инкриминируется демонстрация два с половиной года назад нацистского приветствия в одном из соседних помещений здания парламента.
Ранее издание Politico сообщило о решении руководства фракции АдГ в бундестаге оштрафовать на 2 тысячи евро за несогласованную поездку в Россию депутата, виолончелиста Маттиаса Моосдорфа. Он не согласился с наложенным штрафом, пояснив, что был в России на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта. В 2024 году Моосдорф получил звание почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос
7 октября, 00:26
 
