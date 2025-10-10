https://ria.ru/20251010/bpla-2047633391.html
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности ввели на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 10.10.2025
пензенская область
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА