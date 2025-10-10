Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 10.10.2025 (обновлено: 08:31 10.10.2025)
ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область
ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область
В Харьковской области ликвидировали расчет дронов ВСУ, наносивший удары по мирному населению Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
харьковская область
белгородская область
ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали расчет дронов ВСУ, наносивший удары по мирному населению Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром", — сказал собеседник агентства.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Есть всего несколько секунд". Кто охотится на летящие в Россию дроны ВСУ
8 октября, 08:00

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

В силовых структурах также рассказали, что в районе Алексеевки и Варачино Сумской области уничтожена рота 71-й егерской бригады противника. Основная часть погибших числится пропавшими без вести.
Командование ВСУ после больших потерь пытается доукомплектовать штурмовые группы этого подразделения и 225-го штурмового полка, которые воюют в Сумской области, добавил собеседник агентства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
