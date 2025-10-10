ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали расчет дронов ВСУ, наносивший удары по мирному населению Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром", — сказал собеседник агентства.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.
В силовых структурах также рассказали, что в районе Алексеевки и Варачино Сумской области уничтожена рота 71-й егерской бригады противника. Основная часть погибших числится пропавшими без вести.
Командование ВСУ после больших потерь пытается доукомплектовать штурмовые группы этого подразделения и 225-го штурмового полка, которые воюют в Сумской области, добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18