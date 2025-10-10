По данным опроса, большинство французов — за досрочные выборы президента

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Большинство французов высказались за проведение досрочных президентских выборов, следует из результатов опроса, проводимого изданием Depeche

Опрос проводится после предложения бывшего премьера Франции Эдуарда Филлипа в эфире радиостанции RTL организовать досрочные выборы.

Большинство респондентов - 62% - положительно ответили на вопрос "Стоит ли организовать досрочные президентские выборы, как предложил Эдуард Филлип?", при этом 38% высказались против.

Опрос проводится онлайн с 8 октября 2025 года среди 5116 (на день публикации новости) читателей издания Depeche. Данные погрешности не уточняются.

На фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филлип в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.