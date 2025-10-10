https://ria.ru/20251010/bolshinstvo-2047610279.html
По данным опроса, большинство французов — за досрочные выборы президента
По данным опроса, большинство французов — за досрочные выборы президента - РИА Новости, 10.10.2025
По данным опроса, большинство французов — за досрочные выборы президента
Большинство французов высказались за проведение досрочных президентских выборов, следует из результатов опроса, проводимого изданием Depeche.
По данным опроса, большинство французов — за досрочные выборы президента
Depeche: большинство французов выступают за досрочные президентские выборы
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости.
Большинство французов высказались за проведение досрочных президентских выборов, следует из результатов опроса, проводимого изданием Depeche
.
Опрос проводится после предложения бывшего премьера Франции
Эдуарда Филлипа в эфире радиостанции RTL организовать досрочные выборы.
Большинство респондентов - 62% - положительно ответили на вопрос "Стоит ли организовать досрочные президентские выборы, как предложил Эдуард Филлип?", при этом 38% высказались против.
Опрос проводится онлайн с 8 октября 2025 года среди 5116 (на день публикации новости) читателей издания Depeche. Данные погрешности не уточняются.
На фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филлип в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню
сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
