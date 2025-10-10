ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах начались перебои со светом.

В Киеве произошел блэкаут после взрывов, в столице наблюдается транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

"Укрэнерго" уточнила, что аварийные отключения электричества идут в десяти регионах, включая Киевскую область. Премьер страны Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Днепропетровске начался масштабный пожар, в городе есть проблемы со светом. В Кривом Роге задерживается часть поездов. В Полтавской и Сумской областях ввели графики аварийных отключений. Частично отсутствует свет в Харькове и Кременчуге.

Украинские власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждены объекты газовой инфраструктуры.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.