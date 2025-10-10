Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 10.10.2025 (обновлено: 14:59 10.10.2025)
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине
Российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах начались перебои со светом. РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровск
киевская область
виталий кличко
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
днепропетровск
киевская область
в мире, киев, днепропетровск, киевская область, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровск, Киевская область, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины

ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах начались перебои со светом.
В Киеве произошел блэкаут после взрывов, в столице наблюдается транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

"Укрэнерго" уточнила, что аварийные отключения электричества идут в десяти регионах, включая Киевскую область. Премьер страны Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Днепропетровске начался масштабный пожар, в городе есть проблемы со светом. В Кривом Роге задерживается часть поездов. В Полтавской и Сумской областях ввели графики аварийных отключений. Частично отсутствует свет в Харькове и Кременчуге.
Украинские власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждены объекты газовой инфраструктуры.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
9 октября, 11:37

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДнепропетровскКиевская областьВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
