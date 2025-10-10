https://ria.ru/20251010/blekaut-2047435785.html
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине
Российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах начались перебои со светом. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:14:00+03:00
2025-10-10T08:14:00+03:00
2025-10-10T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровск
киевская область
виталий кличко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047437452_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81507f1720a27847956c0f6ad97b6648.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047234269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
днепропетровск
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Блэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве.
2025-10-10T08:14
true
PT0M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047437452_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a470cc4fb6e389b1b5cfe6371aecaec0.jpg
Отключение электричества в Киеве
Отключение электричества в Киеве.
2025-10-10T08:14
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, днепропетровск, киевская область, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровск, Киевская область, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах начались перебои со светом.
В Киеве произошел блэкаут после взрывов, в столице наблюдается транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
"Укрэнерго" уточнила, что аварийные отключения электричества идут в десяти регионах, включая Киевскую область. Премьер страны Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Днепропетровске начался масштабный пожар, в городе есть проблемы со светом. В Кривом Роге задерживается часть поездов. В Полтавской и Сумской областях ввели графики аварийных отключений. Частично отсутствует свет в Харькове и Кременчуге.
Украинские власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области
и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждены объекты газовой инфраструктуры.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.