В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.10.2025
08:09 10.10.2025 (обновлено: 10:27 10.10.2025)
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киевской области, передает украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
киев
киевская область
виталий кличко
киев
киевская область
2025
в мире, киев, киевская область, виталий кличко
В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской области, передает украинское агентство РБК-Украина.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее в пятницу сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной.
"В Киеве есть отключение света из-за локальной аварии в сети, в Киевской области – введены экстренные графики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов в Киеве.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
