В Киевской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киевской области, передает украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:27:00+03:00
