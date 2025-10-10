Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 10.10.2025
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ
Цех по сборке БПЛА уничтожен на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 10.10.2025
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Цех по сборке БПЛА уничтожен на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Запорожская область... известно об уничтожении цеха по сборке БПЛА", - сообщил Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
