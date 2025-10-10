https://ria.ru/20251010/bespilotniki-2047438920.html
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ
Цех по сборке БПЛА уничтожен на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 10.10.2025
В Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов для ВСУ
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожили цех по сборке дронов