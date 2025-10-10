https://ria.ru/20251010/bespilotniki-2047436281.html
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили девять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:18:00+03:00
2025-10-10T08:18:00+03:00
2025-10-10T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
черное море
россия
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем
Над Черным морем сбили девять украинских беспилотников в течение часа