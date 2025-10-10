Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 10.10.2025 (обновлено: 08:23 10.10.2025)
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили девять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2025
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем

МОСКВА 10 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили девять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого октября т.г. в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
