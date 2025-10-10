ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем

МОСКВА 10 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили девять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Десятого октября т.г. в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.