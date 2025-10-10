https://ria.ru/20251010/balitskij-2047563495.html
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек - РИА Новости, 10.10.2025
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек
С начала 2025 года ВСУ в Запорожской области провели 1346 атак, погиб 51 человек, 279 жителей области ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:40:00+03:00
2025-10-10T16:40:00+03:00
2025-10-10T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
симферополь
украина
евгений балицкий
вооруженные силы украины
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044018860_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_6fd88e0574a2f5c95518793726ed8e54.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046858785.html
запорожская область
симферополь
украина
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044018860_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7cc29c6ee223928f8ed1eb7b32303e1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, симферополь, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Симферополь, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Энергодар
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек
Балицкий назвал число жертв из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году