Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 10.10.2025 (обновлено: 17:23 10.10.2025)
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек
10.10.2025
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек
С начала 2025 года ВСУ в Запорожской области провели 1346 атак, погиб 51 человек, 279 жителей области ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:40:00+03:00
2025-10-10T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
симферополь
украина
евгений балицкий
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область, симферополь, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Симферополь, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Энергодар
Балицкий: из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году погиб 51 человек

Балицкий назвал число жертв из-за атак ВСУ в Запорожской области в 2025 году

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. С начала 2025 года ВСУ в Запорожской области провели 1346 атак, погиб 51 человек, 279 жителей области ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"С начала 2025 года террористические формирования киевской Украины совершили 1346 атак на Запорожскую область различными средствами поражения. Пострадали 279 жителей области, из которых 22 несовершеннолетних. Погиб 51 человек, из них трое несовершеннолетних", - сообщил Балицкий.
Он сообщил, что украинскими войсками обстреливаются мирные населенные пункты области, объекты социальной и гражданской инфраструктуры. Атаки фиксируются ежедневно, в большей степени страдают прифронтовые Энергодар, Васильевка, Каменка-Днепровская, Токмак.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Балицкий рассказал о работе медучреждений в Запорожье после атаки ВСУ
7 октября, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСимферопольУкраинаЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЭнергодар
 
 
Версия 2023.1 Beta
