Сделка по Газе идентична соглашению, предложенному в 2024 году, пишет Times - РИА Новости, 10.10.2025
Сделка по Газе идентична соглашению, предложенному в 2024 году, пишет Times
Сделка по Газе идентична соглашению, предложенному в 2024 году, пишет Times - РИА Новости, 10.10.2025
Сделка по Газе идентична соглашению, предложенному в 2024 году, пишет Times
Проект сделки по Газе, на которую согласились Израиль и палестинское движение ХАМАС, идентичен предложенному ещё при администрации экс-президента США Джо... РИА Новости, 10.10.2025
Сделка по Газе идентична соглашению, предложенному в 2024 году, пишет Times

Times: сделка по Газе идентична предложенному в 2024 году Байденом соглашению

© AP Photo / Emilio MorenattiИзраильские военные на границе с сектором Газа
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Израильские военные на границе с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проект сделки по Газе, на которую согласились Израиль и палестинское движение ХАМАС, идентичен предложенному ещё при администрации экс-президента США Джо Байдена соглашению, Байден просто не смог убедить израильского премьера Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку, сообщает газета Times со ссылкой на активиста Гершона Баскина, знакомого с ходом переговорного процесса.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
"ХАМАС согласилось на те же самые условия сделки в сентябре 2024 года, в последние месяцы правления администрации Байдена, однако чиновники Байдена это проигнорировали, а Биньямин Нетаньяху категорически отказался", - говорится в сообщении.
По словам Баскина, сделка "могла быть заключена давно", однако при согласии ХАМАС с условиями сделки Нетаньяху "не согласился на прекращение войны". Отмечается, что Баскин передал Байдену свой план урегулирования, но не смог добиться его рассмотрения советником Байдена по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных действующих и бывших чиновников США и других стран, именно индивидуальный подход Трампа сыграл решающую роль в ключевые моменты разработки сделки по Газе. Согласно неназванному бывшему израильскому чиновнику, после ударов Израиля по Катару Трамп сказал "хватит" и принудил Нетаньяху пойти на сделку.
"Эта сделка, практически идентичная, лежит на столе уже больше года. Нетаньяху не хотел её заключать, но Трамп не оставил ему выбора", - приводит телеканал слова бывшего чиновника.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
