09:15 10.10.2025
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы

Багреева: за 3 квартала на портале поставщиков провели более 400 тысяч закупок

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Свыше 400 тысяч малых закупок провели заказчики из Москвы и российских регионов при помощи портала поставщиков за девять месяцев 2025 года, их объем составил более 85 миллиардов рублей, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Москва Мария Багреева.
Заместитель мэра подчеркнула, что инструмент, предназначенный для закупок малого объема, активно развивается.
"За 12 лет он стал одним из важных инструментов для обеспечения добросовестной конкуренции, повышения эффективности и прозрачности контрактных отношений в Москве. За девять месяцев 2025 года на портале состоялось 415,8 тысячи закупок, объем которых составил 85,7 миллиарда рублей – это на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года", – приводит пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития слова Багреевой.
Она отметила, что чаще всего на портале закупали строительные товары – на 16,9 миллиарда рублей. Также в числе лидеров – хозяйственные (7,1 миллиарда рублей) и канцелярские (6,7 миллиарда рублей) товары.
В пресс-службе департамента подчеркнули, что процесс заключения и актирования контрактов проходит при использовании цифровой подписи, а бумажные носители не требуются. Так, одному заказчику могут предложить услуги шесть поставщиков. Благодаря этому на портале сохранятся высокая конкуренция, а цены на котировочных сессиях меньше на 14%.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что инструмент способствует экономии не только времени пользователей, но и бюджетных средств – заказчики могут приобретать товары у бизнесменов со всей России по приемлемым ценам.
Он подчеркнул, что самыми активными регионами из числа поставщиков стали столица (47,1 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (14,6 миллиарда рублей). Среди регионов-лидеров – Подмосковье, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Столичный портал поставщиков начал работу в 2013 году. Благодаря нему у предпринимателей есть возможность сделать малые закупки автоматическими. В списке товаров и услуг, которые предоставляют бизнесмены на портале, – 3,2 миллиона названий. Каждый день стороны подписывают в электронном режиме порядка 1,5 тысячи контрактов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что за первые шесть месяцев года при помощи портала прошли закупки на порядка 58 миллиардов рублей.
В свою очередь, Багреева рассказала, что работу через портал поставщиков начали предприниматели из Красноярского края. Сибирский регион стал 43-м, который взаимодействует с инструментом.
