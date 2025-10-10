Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ученые впервые получили изображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга, сообщил Университет Турку в Финляндии.

"Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр", — рассказали в вузе.

Международная группа исследователей изучала квазар OJ 287. По их словам, они давно предполагали, что в квазаре имеются две черные дыры, но не было достаточно мощного телескопа, чтобы их различить.

"Квазар OJ 287 настолько яркий, что его могут обнаружить даже астрономы-любители с помощью своих телескопов. Особенность объекта заключается в том, что он содержит две черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга", — сказал исследователь Маури Валтонен.