Рейтинг@Mail.ru
Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:35 10.10.2025 (обновлено: 17:13 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/astronomy-2047562272.html
Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга
Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга - РИА Новости, 10.10.2025
Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга
Ученые впервые получили изображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга, сообщил Университет Турку в Финляндии. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:35:00+03:00
2025-10-10T17:13:00+03:00
наука
в мире
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047561397_13:0:841:466_1920x0_80_0_0_d2bda675d4c990c8828688b8509e2f84.jpg
https://ria.ru/20251010/ekspert-2047553164.html
https://ria.ru/20251009/solntse-2047311768.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047561397_147:0:768:466_1920x0_80_0_0_0e4affbebd390be437f596e1d9746272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос
Наука, В мире, Космос
Ученым удалось запечатлеть черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга

Появилось фото двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга

© Фото : Университет ТуркуДва джета, соответствующие парам черных дыр
Два джета, соответствующие парам черных дыр - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Университет Турку
Два джета, соответствующие парам черных дыр
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ученые впервые получили изображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга, сообщил Университет Турку в Финляндии.
"Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр", — рассказали в вузе.
Момент падения астероида на Луну, созданный ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Эксперт прокомментировал видео с падением астероида на Луну
Вчера, 16:08
Международная группа исследователей изучала квазар OJ 287. По их словам, они давно предполагали, что в квазаре имеются две черные дыры, но не было достаточно мощного телескопа, чтобы их различить.
"Квазар OJ 287 настолько яркий, что его могут обнаружить даже астрономы-любители с помощью своих телескопов. Особенность объекта заключается в том, что он содержит две черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга", — сказал исследователь Маури Валтонен.

Квазар — чрезвычайно яркое ядро галактики, свет которого возникает, когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает окружающий газ и пыль.

Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
9 октября, 16:09
 
НаукаВ миреКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала