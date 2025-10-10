https://ria.ru/20251010/arest-2047579831.html
Суд арестовал директора парка в Челябинске
Суд арестовал директора парка в Челябинске - РИА Новости, 10.10.2025
Суд арестовал директора парка в Челябинске
Суд арестовал директора парка культуры и отдыха в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 86 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:27:00+03:00
2025-10-10T17:27:00+03:00
2025-10-10T17:27:00+03:00
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
челябинск
россия
Суд арестовал директора парка в Челябинске
Суд арестовал директора парка культуры и отдыха в Челябинске. Подробности дела
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости.
Суд арестовал директора парка культуры и отдыха в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 86 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК
РФ по региону.
Как сообщало СУСК, с января 2023 года по июнь 2024 года директор парка заключил с коммерческой организацией договор поставки аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей.
Финансирование осуществлялось за счет средств субсидии в размере 400 миллионов рублей, выделенной администрацией города на развитие, благоустройство и ремонт учреждения. При этом директор знал о планируемых в 2024 году работах по демонтажу аттракционов, поэтому целесообразность покупки отсутствовала. В результате администрации города причинен ущерб на сумму 86 миллионов рублей.
Как сообщало региональное УФСБ, речь идет о директоре парка культуры и отдыха имени Гагарина. На сайте парка указывается, что директором является Жазит Нургазинов.
"По ходатайству следователя СК
в отношении директора муниципального автономного учреждения Управления культуры администрации города Челябинска
, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ
судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.