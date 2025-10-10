Суд арестовал директора парка в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Суд арестовал директора парка культуры и отдыха в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 86 миллионов рублей, сообщило следственное управление Суд арестовал директора парка культуры и отдыха в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 86 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало СУСК, с января 2023 года по июнь 2024 года директор парка заключил с коммерческой организацией договор поставки аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей.

Финансирование осуществлялось за счет средств субсидии в размере 400 миллионов рублей, выделенной администрацией города на развитие, благоустройство и ремонт учреждения. При этом директор знал о планируемых в 2024 году работах по демонтажу аттракционов, поэтому целесообразность покупки отсутствовала. В результате администрации города причинен ущерб на сумму 86 миллионов рублей.

Как сообщало региональное УФСБ, речь идет о директоре парка культуры и отдыха имени Гагарина. На сайте парка указывается, что директором является Жазит Нургазинов.