17:27 10.10.2025
Суд арестовал директора парка в Челябинске
челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Суд арестовал директора парка культуры и отдыха в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 86 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, с января 2023 года по июнь 2024 года директор парка заключил с коммерческой организацией договор поставки аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей.
Финансирование осуществлялось за счет средств субсидии в размере 400 миллионов рублей, выделенной администрацией города на развитие, благоустройство и ремонт учреждения. При этом директор знал о планируемых в 2024 году работах по демонтажу аттракционов, поэтому целесообразность покупки отсутствовала. В результате администрации города причинен ущерб на сумму 86 миллионов рублей.
Как сообщало региональное УФСБ, речь идет о директоре парка культуры и отдыха имени Гагарина. На сайте парка указывается, что директором является Жазит Нургазинов.
"По ходатайству следователя СК в отношении директора муниципального автономного учреждения Управления культуры администрации города Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
ЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
