https://ria.ru/20251010/arest-2047495295.html
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали - РИА Новости, 10.10.2025
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали
Суд арестовал уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:37:00+03:00
2025-10-10T12:37:00+03:00
2025-10-10T12:45:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251010/dtp-2047490583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали
Суд арестовал уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты