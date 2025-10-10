Рейтинг@Mail.ru
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали
12:37 10.10.2025
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали
Суд арестовал уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. РИА Новости, 10.10.2025
Уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты, арестовали

УФА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал уфимца, сбросившего маленькую дочь с высоты четвёртого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
"Уфимцу, обвиняемому в покушении на убийство своей малолетней дочери, по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу", - следует из релиза СУСК РФ по региону.
В объединённой пресс-службе судов республики сообщают, что мужчина арестован до 9 декабря.
