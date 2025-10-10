Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест по новому делу

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Защита бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловала его арест по делу о мошенничестве с инвестициями, сообщили РИА Новости в суде.

Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.