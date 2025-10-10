Рейтинг@Mail.ru
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест по новому делу - РИА Новости, 10.10.2025
16:22 10.10.2025
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест по новому делу
Защита бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловала его арест по делу о мошенничестве с инвестициями, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.10.2025
михаил абызов, москва, российская венчурная компания, открытое правительство, сыктывкар
Михаил Абызов, Москва, Российская венчурная компания, Открытое правительство, Сыктывкар
Михаил Абызов
© РИА Новости / Илья Питалев
Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Защита бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловала его арест по делу о мошенничестве с инвестициями, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абызова М. А. ", - сказал собеседник агентства.
В суде стало известно, что дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября.
Потерпевшим по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Абызов отбывает в колонии в Сыктывкаре 12-летний срок по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, в сентябре он был доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Михаил АбызовМоскваРоссийская венчурная компанияОткрытое правительствоСыктывкар
 
 
