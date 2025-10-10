Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест по новому делу

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Защита бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловала его арест по делу о мошенничестве с инвестициями, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абызова М. А. ", - сказал собеседник агентства.
В суде стало известно, что дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября.
Потерпевшим по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Абызов отбывает в колонии в Сыктывкаре 12-летний срок по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, в сентябре он был доставлен в Москву для проведения следственных действий.
