Шансонье Амирамова похоронят в Израиле
Культура
 
14:55 10.10.2025
Шансонье Амирамова похоронят в Израиле
Похороны шансонье и композитора Ефрема Амирамова запланированы на 13 октября в Израиле, сообщила РИА Новости представитель артиста Виктория Воропай.
культура
россия
израиль
россия
израиль
россия, израиль
Культура, Россия, Израиль
Шансонье Амирамова похоронят в Израиле

Певца Амирамова похоронят в Израиле. Что известно

© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"Ефрем Амирамов
Ефрем Амирамов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"
Ефрем Амирамов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Похороны шансонье и композитора Ефрема Амирамова запланированы на 13 октября в Израиле, сообщила РИА Новости представитель артиста Виктория Воропай.
"Захоронят в Израиле. Планируют в понедельник", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Республиканской клинической больнице в Нальчике РИА Новости сообщили, что Амирамов скончался в четверг в реанимации.
Глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев в беседе с РИА Новости отметил, что творчество Амирамова - уникальное явление отечественной музыкальной культуры. По его словам, благодаря проникновенной манере исполнения и мелодичности произведения музыканта заслуженно получили всенародную любовь.
"Каждый концерт Ефрема Амирамова превращался в настоящий праздник музыки и эмоций: его голос и душа словно сливались с душами слушателей", - сказал Захарьев.
Советский и российский поэт, композитор, автор и исполнитель песен Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. В 1970 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1987 году сделал свою первую запись песен на профессиональной студии. Амирамов стал известен в 1990-х годах после исполнения песни "Молодая".
 
КультураРоссияИзраиль
 
 
