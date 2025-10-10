https://ria.ru/20251010/amiramov-2047528673.html
Шансонье Амирамова похоронят в Израиле
Шансонье Амирамова похоронят в Израиле - РИА Новости, 10.10.2025
Шансонье Амирамова похоронят в Израиле
Похороны шансонье и композитора Ефрема Амирамова запланированы на 13 октября в Израиле, сообщила РИА Новости представитель артиста Виктория Воропай. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:55:00+03:00
2025-10-10T14:55:00+03:00
2025-10-10T14:55:00+03:00
культура
россия
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047289444_286:0:1500:683_1920x0_80_0_0_801ccb4761ff3d441f8cc0db507c6aef.jpg
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047289444_343:0:1406:797_1920x0_80_0_0_89534594f05744174a922c5fea72de99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль
Культура, Россия, Израиль
Шансонье Амирамова похоронят в Израиле
Певца Амирамова похоронят в Израиле. Что известно
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Похороны шансонье и композитора Ефрема Амирамова запланированы на 13 октября в Израиле, сообщила РИА Новости представитель артиста Виктория Воропай.
"Захоронят в Израиле
. Планируют в понедельник", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Республиканской клинической больнице в Нальчике
РИА Новости сообщили, что Амирамов скончался в четверг в реанимации.
Глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
в беседе с РИА Новости отметил, что творчество Амирамова - уникальное явление отечественной музыкальной культуры. По его словам, благодаря проникновенной манере исполнения и мелодичности произведения музыканта заслуженно получили всенародную любовь.
"Каждый концерт Ефрема Амирамова превращался в настоящий праздник музыки и эмоций: его голос и душа словно сливались с душами слушателей", - сказал Захарьев.
Советский и российский поэт, композитор, автор и исполнитель песен Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. В 1970 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1987 году сделал свою первую запись песен на профессиональной студии. Амирамов стал известен в 1990-х годах после исполнения песни "Молодая".