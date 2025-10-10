Шансонье Амирамова похоронят в Израиле

"Каждый концерт Ефрема Амирамова превращался в настоящий праздник музыки и эмоций: его голос и душа словно сливались с душами слушателей", - сказал Захарьев.

Советский и российский поэт, композитор, автор и исполнитель песен Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. В 1970 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1987 году сделал свою первую запись песен на профессиональной студии. Амирамов стал известен в 1990-х годах после исполнения песни "Молодая".