Юрист объяснил, когда могут отнять купленное на вторичке жилье

МОСКВА 9 окт - РИА Новости. Жилье, приобретенное на вторичном рынке, могут отнять, признав сделку недействительной по суду. Для этого есть ряд оснований, рассказал агентству “Прайм” юрист ЕЮС Иван Смирнов.
Среди них признание сделки недействительной, если продавец находился под влиянием насилия, угроз или заблуждения, или был признан недееспособным, не мог распоряжаться квартирой. Нарушение порядка регистрации в Росреестре и прав третьих лиц, в том числе, несовершеннолетних, тоже является причиной расторжения договора.
“Всегда общайтесь с собственником недвижимости лично. Спросите его, почему он продает жилье, где намерен жить, куда планирует потратить деньги. Если внятных ответов нет, а речь спутана, велика вероятность, что продавец находится в измененном состоянии сознания, и впоследствии сможет это доказать”, — предупреждает Смирнов.
Сомнения у потенциального покупателя должны вызвать частая смена собственников недвижимости, слишком низкая в сравнении с рынком цена и другие необычные условия. Есть риски, которые нельзя полностью минимизировать, например, банкротство продавца в будущем. Поэтому нельзя соглашаться на предложение занизить стоимость квартиры в договоре, заключил он.