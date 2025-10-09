Юрист объяснил, когда могут отнять купленное на вторичке жилье

“Всегда общайтесь с собственником недвижимости лично. Спросите его, почему он продает жилье, где намерен жить, куда планирует потратить деньги. Если внятных ответов нет, а речь спутана, велика вероятность, что продавец находится в измененном состоянии сознания, и впоследствии сможет это доказать”, — предупреждает Смирнов.

Сомнения у потенциального покупателя должны вызвать частая смена собственников недвижимости, слишком низкая в сравнении с рынком цена и другие необычные условия. Есть риски, которые нельзя полностью минимизировать, например, банкротство продавца в будущем. Поэтому нельзя соглашаться на предложение занизить стоимость квартиры в договоре, заключил он.