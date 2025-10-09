МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о передаче ракет Tomahawk для выдвижения Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира звучат абсурдно, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
"Они просто сумасшедшие", — написал он, комментируя заявления Зеленского.
Политик призвал прекратить поддержку лидеров, разжигающих конфликт, а также призвал остановить, губительные, по его мнению поставки вооружения Украине.
На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине уже почти принято, осталось лишь понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле подчеркнули, что такой шаг может стать началом резкой эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют и в ядерном исполнении.
По данным газеты The Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках этого вооружения во время встречи с президентом США в сентябре. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На пленарном заседании клуба "Валдай" российский лидер Владимир Путин отметил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае, подчеркнул он, Россия готова ответить на агрессивные действия: отечественные системы ПВО уже приспособились к ATACMS и адаптируются к этому виду вооружений.