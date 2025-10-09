"Совсем обезумел": на Западе ответили на выпад Зеленского в адрес России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно потерял рассудок в попытках привести Россию к энергетическому кризису, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Так аналитик ответил на слова Зеленского об ударах по российским промышленным и нефтеперерабатывающим объектам.
"Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: "Почему мы?!", когда его энергетическая инфраструктура горит", —написал он.
Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
