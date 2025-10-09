Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 09.10.2025 (обновлено: 10:21 09.10.2025)
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал ответ Владимира Зеленского на предложение президента...
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина

Финский политик удивился угрозе Зеленского в ответ на предложение Путина

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина.

"Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву. С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и выслушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта", — говорится в публикации.
Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай в сентябре заявил, что, если глава киевского режима готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.

Глава киевского режима, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
Специальная военная операция на Украине
 
 
