"Приведет к третьей мировой". На Западе осудили новое заявление Зеленского
17:29 09.10.2025 (обновлено: 17:32 09.10.2025)
"Приведет к третьей мировой". На Западе осудили новое заявление Зеленского
"Приведет к третьей мировой". На Западе осудили новое заявление Зеленского

Профессор Дизен осудил условия, которые Зеленский выдвинул Трампу. Подробности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Условия выдвижения на Нобелевскую премию мира, которые Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу, звучат опасно, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.
"Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради нее требуют спровоцировать третью мировую войну", — заявил профессор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Политолог прокомментировал заявление Трампа об урегулировании на Украине
Вчера, 12:26
Так Дизен прокомментировал заявление Зеленского о том, что американскому лидеру необходимо добиться прекращения огня на Украине, а также разрешить поставки Tomahawk Киеву.
В начале недели Трамп заявил, что решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине практически принято, остается понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может привести к резкой эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
По данным газеты The Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках этих ракет во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к новому виду вооружений.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией
Вчера, 16:13
 
В миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампГленн ДизенМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
