Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, заявила Захарова - РИА Новости, 09.10.2025
18:11 09.10.2025
Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, заявила Захарова
Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, заявила Захарова

Помутненное сознание. Захарова сделала резкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, находится в состоянии помутненного сознания, иначе нельзя объяснить то, что он требует все больше оружия и при этом ожидает от США помощи в прекращении огня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты "Томагавк". В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
Вчера, 08:32
"Требовать всё больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня можно только в состоянии помутненного сознания. Зеленский пытается мухлевать с Трампом, полагая, что раз прошло с (экс-президентом) Байденом, то и тут прокатит. Но Трамп не Байден", - сказала Захарова в комментарии "Комсомольской правде".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Захарова ответила на угрозу Зеленского о блэкауте российских регионов
Вчера, 15:39
 
