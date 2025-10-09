Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, заявила Захарова

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, находится в состоянии помутненного сознания, иначе нельзя объяснить то, что он требует все больше оружия и при этом ожидает от США помощи в прекращении огня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.