В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 09.10.2025
11:50 09.10.2025 (обновлено: 18:00 09.10.2025)
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 09.10.2025
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО
Россия извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию, пишет издание Foreign Affairs. РИА Новости, 09.10.2025
россия, украина, в мире, москва, владимир путин, валерий герасимов
Россия, Украина, В мире, Москва, Владимир Путин, Валерий Герасимов
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию, пишет издание Foreign Affairs.
Издание отмечает, что Москва незаметно для западных элит создала сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и солдат на всех уровнях командования, благодаря чему появилась новая тактика на поле боя, закрепленная в учебных программах и боевых руководствах, а также более совершенное оружие, в частности БПЛА.
"Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам", — подчеркивается в материале.
На этом фоне Украина может столкнуться с еще большими потерями и трудностями, отмечает издание.
"Из-за этих изменений Украину, вероятно, ждут новые поражения в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских беспилотников…"— заключается в тексте.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
