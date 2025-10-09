https://ria.ru/20251009/zapad-2047242979.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 09.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:10:00+03:00
2025-10-09T12:10:00+03:00
2025-10-09T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
До 230 военных. ВСУ продолжают терять боевиков в зоне действий "Запада"