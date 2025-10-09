Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 09.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 09.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
россия
донецкая народная республика
харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

До 230 военных. ВСУ продолжают терять боевиков в зоне действий "Запада"

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка и Купянск в Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в ДНР.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
