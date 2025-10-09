Рейтинг@Mail.ru
В России могут уточнить закон о запрете поиска экстремистских материалов - РИА Новости, 09.10.2025
12:57 09.10.2025
В России могут уточнить закон о запрете поиска экстремистских материалов
В России могут уточнить закон о запрете поиска экстремистских материалов
общество
россия
екатерина мизулина
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
лига безопасного интернета
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете могут скорректировать, уточнив случаи, не подпадающие под запрет, сообщается в официальном ответе Минцифры РФ на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. "Во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 2 июля 2025 года Nº ДГ-1110-24396 Минцифры России совместно с Минюстом России, ФСБ России, МВД России, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации проводит анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права в связи с принятием федерального закона Nº 281-ФЗ", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Мизулиной. Согласно документу, в рамках данной работы рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов в интернете, включая научные и исследовательские цели, а также деятельность, осуществляемая в рамках правотворческой и правоохранительной функций. Согласно ранее принятому Госдумой закону, за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
россия
общество, россия, екатерина мизулина, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лига безопасного интернета, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Екатерина Мизулина, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Лига безопасного интернета, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете могут скорректировать, уточнив случаи, не подпадающие под запрет, сообщается в официальном ответе Минцифры РФ на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
"Во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 2 июля 2025 года Nº ДГ-1110-24396 Минцифры России совместно с Минюстом России, ФСБ России, МВД России, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации проводит анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права в связи с принятием федерального закона Nº 281-ФЗ", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Мизулиной.
Согласно документу, в рамках данной работы рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов в интернете, включая научные и исследовательские цели, а также деятельность, осуществляемая в рамках правотворческой и правоохранительной функций.
Согласно ранее принятому Госдумой закону, за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
