Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел

"В результате анализа и сбора информации мы получили сведения о том, что именно массовое захоронение в Северодонецке очень сконцентрированное и очень большое и территориально продолжительное. Продолжив данную работу, мы убедились в том, что, конечно, требуется ещё время для того, чтобы все останки были из него извлечены. В рамках нового этапа работ мы уже извлекли еще 13 тел", - рассказал Стяжкин.