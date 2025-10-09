Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Тринадцать тел мирных жителей было обнаружено и извлечено командой межведомственной рабочей группы из массового стихийного захоронения в Северодонецке Луганской Народной республики в рамках нового этапа работ, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
Ранее РИА Новости сообщало, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. СК РФ по ЛНР с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Оттуда ранее было поднято около 230 тел, специалисты считают, что в захоронении может быть ещё примерно 500 человек.
"В результате анализа и сбора информации мы получили сведения о том, что именно массовое захоронение в Северодонецке очень сконцентрированное и очень большое и территориально продолжительное. Продолжив данную работу, мы убедились в том, что, конечно, требуется ещё время для того, чтобы все останки были из него извлечены. В рамках нового этапа работ мы уже извлекли еще 13 тел", - рассказал Стяжкин.
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01