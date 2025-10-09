https://ria.ru/20251009/zaharova-2047304556.html
Захарова ответила на угрозу Зеленского о блэкауте российских регионов
Захарова ответила на угрозу Зеленского о блэкауте российских регионов - РИА Новости, 09.10.2025
Захарова ответила на угрозу Зеленского о блэкауте российских регионов
Владимир Зеленский, угрожающий отключением света в Белгородской и Курской областях РФ, вероятно, страдает от передозировки наркотиками, предположила официальный РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:39:00+03:00
2025-10-09T15:39:00+03:00
2025-10-09T15:51:00+03:00
в мире
россия
курская область
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047222451.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_581bc1e94803cb8bf095c905682a9a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова ответила на угрозу Зеленского о блэкауте российских регионов
Захарова ответила на слова Зеленского о блэкауте Белгородской и Курской областей