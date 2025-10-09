https://ria.ru/20251009/zaharova-2047276528.html
Захарова обвинила Запад в информационной войне против России
Захарова обвинила Запад в информационной войне против России - РИА Новости, 09.10.2025
Захарова обвинила Запад в информационной войне против России
Западные СМИ, участвующие в информационной войне против России, делают вбросы о якобы использовании Россией энергетики как оружия, заявила официальный... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
мария захарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Западные СМИ, участвующие в информационной войне против России, делают вбросы о якобы использовании Россией энергетики как оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Был вброшен (в СМИ - ред.) абсолютно профессионально, очень цинично и за очень большие деньги, за огромные деньги тезис, который был сформулирован на английском языке…, который формулировался следующим образом: Россия
использует энергию как оружие", - сказала она, выступая на пленарном заседании XIV Петербургского международного газового форума.
Как отметила Захарова
, данный тезис подхватили многие европейские издания, включая Politico и Financial Times. Она подчеркнула, что распространение этого вброса свидетельствует не просто о политической ангажированности этих СМИ, а об их фактическом преступлении на фоне заявлений о приверженности борьбе с фейками.
"Так они участвовали в этой самой (информационной - ред.) войне со своих информационных позиций, и эти цитаты, конкретно это клише, которое используется, действительно становится свидетельством (их причастности - ред.) ", - заключила она.
Захарова добавила, что энергетический шантаж есть, но им занимается не Россия, а англосаксы. "Нужно было устранить крупнейшего конкурента - Европейский союз слишком набрал обороты, и внутри Европейского союза отдельные игроки слишком стали претендовать на особую роль в мире", - заключила она.