Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС
Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС
россия
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оснований для обсуждения перспективы перезапуска Запорожской АЭС (ЗАЭС), пока не будут восстановлены линии резервного энергоснабжения, нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос о перезапуска, это вопрос к специалистам. Сейчас, как я понимаю, не восстановлены ни та, ни другая линия энергоснабжения, резервные, которые подведены к станции, чтобы гарантированно обеспечить охлаждение реакторов. Я думаю, что в любом случае до момента, пока не решится данный вопрос, обсуждать перспективы перезапуска станции оснований нет", - сказал он журналистам.
"Специалистам, разумеется, виднее. Но мы как ведомство сфокусированы на другом на данный момент", - добавил дипломат.