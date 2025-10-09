Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС

"Вопрос о перезапуска, это вопрос к специалистам. Сейчас, как я понимаю, не восстановлены ни та, ни другая линия энергоснабжения, резервные, которые подведены к станции, чтобы гарантированно обеспечить охлаждение реакторов. Я думаю, что в любом случае до момента, пока не решится данный вопрос, обсуждать перспективы перезапуска станции оснований нет", - сказал он журналистам.