Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
09:10 09.10.2025 (обновлено: 12:46 09.10.2025)
Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
Госкорпорация "Росатом" готовится к перезапуску Запорожской АЭС, сообщил глава холдинга Алексей Лихачев. РИА Новости, 09.10.2025
Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС

Лихачев: Росатом готовится к перезапуску Запорожской АЭС

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готовится к перезапуску Запорожской АЭС, сообщил глава холдинга Алексей Лихачев.
"Нужен "подъем" станции, мы к этому готовимся", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
7 октября, 09:38
По словам главы "Росатома", сейчас обстановка на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности озабоченности не вызывает.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го все они находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он также напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСНовости - Ядерные технологии
 
 
