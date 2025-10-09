Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии
21:57 09.10.2025
Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии
2025-10-09T21:57:00+03:00
2025-10-09T21:57:00+03:00
в мире
сербия
косово
приштина
александр вучич
альбин курти
евросоюз
сербия
косово
приштина
в мире, сербия, косово, приштина, александр вучич, альбин курти, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти, Евросоюз
© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список".
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ранее призвал косовских сербов участвовать в выборах 12 октября. Голосование, по его словам, имеет "решающее значение" для населенных сербами четырех муниципалитетов на севере и шести в центре и на юге края.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Сербские медики провели акцию протеста на севере Косово
19 сентября, 16:26
"Призываю сербов выйти на выборы, и мы не скрываем, что поддерживаем "Сербский список", потому что это – ответственная партия, которая представляет интересы сербского народа, им не приказывает Курти, они не получают указания в иностранных посольствах, но представляют интересы своего народа. Всегда ли все обстоит наилучшим образом и все ли хорошие, добрые и почтенные? Это невозможно, и невозможно, чтобы не было недовольных", - заявил Вучич в четверг в обращении к гражданам.
По его словам, эти люди "выдержали такой террор, который ни одна политическая партия не выдержала" в современной истории на европейском континенте.
Он привел статистику, согласно которой с прихода к власти Курти в феврале 2021 года до сегодняшнего дня произошло 702 этнически мотивированных нападения на сербов и Сербскую православную церковь (СПЦ) без юридических последствий.
"Их них 37 нападений на сербских детей, 115 - на церкви и религиозные объекты. Они (косовоалбанские власти – ред.) задержали 157 сербов без какого-либо законного обоснования, обвинительных и других актов. Шесть сербов получили огнестрельные ранения из служебного оружия косовоалбанских силовых формирований, один из них – Стефан Стоянович 11 лет из села Готовуша близ поселка Штрпце. Еще 205 случаев необоснованного применения полицейской силы против сербских гражданских лиц, из них – 150 на севере Косово и Метохии", - уточнил президент Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич
Вчера, 16:00
Он перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии и так далее.
Вучич 25 августа в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить партию "Сербский список" на муниципальные выборы в крае 12 октября.
В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года
Вчера, 15:59
 
В мире Сербия Косово Приштина Александр Вучич Альбин Курти Евросоюз
 
 
