ВТБ: На рынке цифровых валют центробанков появятся "ядра" и "коридоры"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Развитие цифровых валют центробанков (ЦВЦБ) в мире будет строиться вокруг формирования "ядер" таких валют, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах, а в целях обмена ЦВЦБ центробанки будут формировать между собой цифровые "мосты" и "коридоры", полагает заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Такой прогноз он дал в обзоре рынка "Цифровой рубль на карте мира", подготовленном ВТБ к форуму "Финополис-2025".

"Разные страны находятся на разных этапах внедрения ЦВЦБ. Вряд ли в ближайшее время появится единая цифровая валюта для международных расчетов. Скорее всего, сформируется несколько крупных "ядер" — цифровых валют центробанков тех или иных стран, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. Например, какие-то страны могут преимущественно использовать для внешнеэкономической деятельности цифровой юань, какие-то — цифровой рубль, а какие-то — цифровой дирхам", — привели в ВТБ слова Кулика.

По его словам, Россия находится в авангарде развития ЦВЦБ по всему миру наряду с Китаем, Индией и Казахстаном. По мере развития инфраструктуры цифрового рубля и роста популярности нового вида платежей будет появляться все больше сервисов, которые самостоятельно совершают покупку или сделку в нужный момент по заданным параметрам без участия пользователя.

"Если говорить о прямом обмене ЦВЦБ одной страны на другую третью форму валюты, например, обмен цифровых рублей на цифровые тенге, то здесь все зависит от договоренностей стран между собой. Так будут создаваться "коридоры", "мосты" ЦВЦБ между центробанками отдельных стран, которые будут производить обмен ЦВЦБ между собой — например, цифровые рубли будут обмениваться на цифровые юани", – продолжил Кулик.

Это потребует решения множества вопросов, среди которых техническая интеграция различных платформ, решение задачи ликвидности, а также согласование стандартов информационного обмена между сторонами.

Кулик считает, что в различных странах мира большую или меньшую популярность будут завоевывать различные операции в ЦВЦБ.

"Например, в России, где уровень проникновения технологий высокий, а доля безналичных операций приближается к 90%, цифровой рубль не интересен как просто средство расчетов. Государство, бизнес и граждане будут использовать ЦР как умный финансовый инструмент для оптимизации своих издержек и расходов — сочетая его со смарт-контрактами и используя его свойство "программируемости" на определенные траты", — прогнозирует Кулик.