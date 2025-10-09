https://ria.ru/20251009/vsu-2047390788.html
ВСУ за месяц потеряли около шести гаубиц "Богдана"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Недавно созданная 68-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ была переброшена в Сумскую область и уже успела потерять около шести самоходных гаубиц "Богдана" за месяц, принеся, таким образом, урон в порядка 20 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумскую область
переброшена недавно созданная 68-я отдельная артиллерийская бригада. Пункт постоянной дислокации бригады находится в городе Бердичев Житомирской области
, там же дислоцируется еще одна артиллерийская бригада ВСУ
- 26-я отдельная артиллерийская бригада", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что именно на основе 26-й бригады в 2025 году сформировали 68-ю артиллерийскую бригаду.
"Основным образцом вооружения в 68-й отдельной артиллерийской бригаде является самоходная гаубица "Богдана". На своей официальной странице в соцсетях медийщики бригады хвастались фотографиями самоходной гаубицы данного типа. Вот только за последний месяц бригада потеряла около шести установок данного типа, не говоря уже о других образцах вооружения, в том числе буксируемых гаубицах", - отметил представитель силовых структур.
По его словам, причиной послужили, в том числе, отсутствие боевого опыта военнослужащих и младших командиров, а также неадекватные задачи руководства.
"Колесный вариант самоходной гаубицы "Богдана" (на шасси Tatra), обходится бюджету Украины
в около 3,3 миллиона долларов за единицу. Таким образом, неопытная бригада принесла убытков в около 20 миллионов долларов за месяц", - сказа он.
Собеседник агентства предположил, что теперь нерадивые расчеты может ждать перевод в более мобильные механизированные подразделения.