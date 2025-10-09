Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за месяц потеряли около шести гаубиц "Богдана" - РИА Новости, 09.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 09.10.2025 (обновлено: 21:48 09.10.2025)
ВСУ за месяц потеряли около шести гаубиц "Богдана"
ВСУ за месяц потеряли около шести гаубиц "Богдана"
Недавно созданная 68-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ была переброшена в Сумскую область и уже успела потерять около шести самоходных гаубиц "Богдана" за... РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ за месяц потеряли около шести гаубиц "Богдана"

Бригада ВСУ за месяц принесла убытков на 20 миллионов долларов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Недавно созданная 68-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ была переброшена в Сумскую область и уже успела потерять около шести самоходных гаубиц "Богдана" за месяц, принеся, таким образом, урон в порядка 20 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумскую область переброшена недавно созданная 68-я отдельная артиллерийская бригада. Пункт постоянной дислокации бригады находится в городе Бердичев Житомирской области, там же дислоцируется еще одна артиллерийская бригада ВСУ - 26-я отдельная артиллерийская бригада", - сказал собеседник агентства.
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Он уточнил, что именно на основе 26-й бригады в 2025 году сформировали 68-ю артиллерийскую бригаду.
"Основным образцом вооружения в 68-й отдельной артиллерийской бригаде является самоходная гаубица "Богдана". На своей официальной странице в соцсетях медийщики бригады хвастались фотографиями самоходной гаубицы данного типа. Вот только за последний месяц бригада потеряла около шести установок данного типа, не говоря уже о других образцах вооружения, в том числе буксируемых гаубицах", - отметил представитель силовых структур.
По его словам, причиной послужили, в том числе, отсутствие боевого опыта военнослужащих и младших командиров, а также неадекватные задачи руководства.
"Колесный вариант самоходной гаубицы "Богдана" (на шасси Tatra), обходится бюджету Украины в около 3,3 миллиона долларов за единицу. Таким образом, неопытная бригада принесла убытков в около 20 миллионов долларов за месяц", - сказа он.
Собеседник агентства предположил, что теперь нерадивые расчеты может ждать перевод в более мобильные механизированные подразделения.
