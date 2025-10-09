Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Рада приняла за основу (в первом чтении -ред.) законопроект №12349 о создании киберсил ВСУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Как уточнил депутат, в законопроекте оговаривается формирование резерва кибервойск, их функции, а также подчинение структуры главнокомандующему ВСУ.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил принятие законопроекта в своем Telegram-канале. По его словам, новый вид войск будет отвечать за "кибероборону" Украины и заниматься защитой электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ, готовить и проводить военные "кибероперации", а также совместно с НАТО и другими западными союзниками Украины противодействовать угрозам в киберпространстве.
