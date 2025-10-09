Рейтинг@Mail.ru
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 09.10.2025
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада украины
нато
украина
в мире
украина
денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, Украина, В мире
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ

Верховная рада Украины в I чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Рада приняла за основу (в первом чтении -ред.) законопроект №12349 о создании киберсил ВСУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Как уточнил депутат, в законопроекте оговаривается формирование резерва кибервойск, их функции, а также подчинение структуры главнокомандующему ВСУ.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил принятие законопроекта в своем Telegram-канале. По его словам, новый вид войск будет отвечать за "кибероборону" Украины и заниматься защитой электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ, готовить и проводить военные "кибероперации", а также совместно с НАТО и другими западными союзниками Украины противодействовать угрозам в киберпространстве.
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, Украина, В мире
 
 
