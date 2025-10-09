Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк.

Как уточнил депутат, в законопроекте оговаривается формирование резерва кибервойск, их функции, а также подчинение структуры главнокомандующему ВСУ.