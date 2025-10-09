Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/vsu-2047213346.html
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли три человека
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2025
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли три человека
Три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела Железного Порта в Херсонской области, всего за день боевики киевского режима нанесли 58 ударов с... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:55:00+03:00
2025-10-09T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/93/1519229394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c902bca0e7deb6dac9cc2f48fab6be1d.jpg
https://ria.ru/20251009/obstanovka-2047089186.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/93/1519229394_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_ea9803806c67e584d821765fe3e998b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли три человека

Три мирных жителя погибли при обстреле Железного Порта в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела Железного Порта в Херсонской области, всего за день боевики киевского режима нанесли 58 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Железном Порту погибли трое мирных жителей, в Новой Каховке в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ВСУ поврежден частный дом. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 31 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 9 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 58 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Железный Порт, Каховка, Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Красное, Таврийск, Райское.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала