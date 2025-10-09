При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли три человека

ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела Железного Порта в Херсонской области, всего за день боевики киевского режима нанесли 58 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в Железном Порту погибли трое мирных жителей, в Новой Каховке в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ВСУ поврежден частный дом. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 31 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 9 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 58 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.