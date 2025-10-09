Рейтинг@Mail.ru
Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 09.10.2025
Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.10.2025
Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии
Три человека пострадавших после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа находятся тяжелом состоянии в реанимации, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.10.2025
Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Три человека пострадавших после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа находятся тяжелом состоянии в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду утром поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительным данным, погибли двое мужчин и молодая женщина. Одиннадцать человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного центра, повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Вчера очередной тяжелый день для нас выдался. Три человека погибли. Искренние слова соболезнования всем родным и близким от имени всех жителей Белгородской области хотел бы сказать. У нас… двенадцать человек было ранено, восемь из них до сих пор находятся в больницах. Три в тяжелом состоянии находятся в реанимации", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что белгородские врачи на связи с федеральным центром и, если будет необходимость, пострадавших направят их в Москву.
Но на сегодняшний день вся необходимая помощь им оказывается, подчеркнул губернатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
