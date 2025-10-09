Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии

БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Три человека пострадавших после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа находятся тяжелом состоянии в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Но на сегодняшний день вся необходимая помощь им оказывается, подчеркнул губернатор.