Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 09.10.2025
Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы
Украинские боевики устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы, сообщил РИА Новости оператор разведывательного дрона, группировки войск "Восток" РИА Новости, 09.10.2025
Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы

© РИА Новости / Андрей КоцСнаряды на броне танка
Снаряды на броне танка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские боевики устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы, сообщил РИА Новости оператор разведывательного дрона, группировки войск "Восток" с позывным "Дамбо".
"Минируют любые вещи: сумки, бронежилеты — вплоть до магазина. Патроны напичкивают тротилом", - сообщил он.
Подобные методы противника представляют особую опасность, добавил он.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
