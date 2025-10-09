https://ria.ru/20251009/vsu-2047195732.html
Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы
Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы - РИА Новости, 09.10.2025
Боец: ВСУ устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы
Украинские боевики устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы, сообщил РИА Новости оператор разведывательного дрона, группировки войск "Восток" РИА Новости, 09.10.2025
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские боевики устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы, сообщил РИА Новости оператор разведывательного дрона, группировки войск "Восток" с позывным "Дамбо".
"Минируют любые вещи: сумки, бронежилеты — вплоть до магазина. Патроны напичкивают тротилом", - сообщил он.
Подобные методы противника представляют особую опасность, добавил он.