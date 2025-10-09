МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. До взвода живой силы из третьей бригады ВСУ уничтожено в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Там указали, что на участке фронта Меловое-Хатнее уничтожены скопления живой силы и техники врага в районах Двуречанского, Чугуновки и Лозового.