МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область из Львова бригаду нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, боевикам разрешили применять оружие против многочисленных дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группы "Сумы". Для ее решения в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада национальной гвардии Украины из Львова", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задача нацгвардии, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ.
"В случаях дезертирства разрешено применять оружие", — подчеркнул собеседник агентства.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.