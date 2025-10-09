В Сумскую область перебросили бригаду нацгвардии из Львова

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область из Львова бригаду нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, боевикам разрешили применять оружие против многочисленных дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.