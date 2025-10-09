Рейтинг@Mail.ru
В Сумскую область перебросили бригаду нацгвардии из Львова - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 09.10.2025 (обновлено: 07:42 09.10.2025)
В Сумскую область перебросили бригаду нацгвардии из Львова
ВСУ перебросили в Сумскую область из Львова бригаду нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, боевикам разрешили применять оружие против многочисленных... РИА Новости, 09.10.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкСотрудники Национальной гвардии Украины
Сотрудники Национальной гвардии Украины - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Сотрудники Национальной гвардии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область из Львова бригаду нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, боевикам разрешили применять оружие против многочисленных дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группы "Сумы". Для ее решения в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада национальной гвардии Украины из Львова", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задача нацгвардии, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ.
"В случаях дезертирства разрешено применять оружие", — подчеркнул собеседник агентства.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Заголовок открываемого материала