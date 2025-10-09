Рейтинг@Mail.ru
Бойцы в Сумской области полностью уничтожили боевую группу ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 09.10.2025 (обновлено: 06:35 09.10.2025)
Бойцы в Сумской области полностью уничтожили боевую группу ВСУ
Боевая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка в Сумской области полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2025
РИА Новости
2025
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы в Сумской области полностью уничтожили боевую группу ВСУ

ВС России полностью уничтожили группу ВСУ в районе Андреевки в Сумской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков
Сотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Боевая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка в Сумской области полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Штурмовики ВСУ пытались контратаковать.
"В ходе огневого поражения вражеская боевая группа полностью уничтожена", - подчеркнул собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
